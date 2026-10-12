به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محسن اکبری، فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری دو سارق اموال منازل و اماکن تخریب‌شده در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه خبر داد و گفت: متهمان که با سوءاستفاده از خالی بودن این اماکن اقدام به سرقت می‌کردند، تاکنون به چندین فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

وی افزود: در پی وقوع سرقت از منازل و اماکنی که در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در محدوده استحفاظی پایگاه دهم پلیس آگاهی دچار تخریب شده بودند، طرح مبارزه با سرقت اماکن در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران هنگام گشت‌زنی در محدوده خلازیر، دو متهم را در حال فروش اموال مسروقه شناسایی و دستگیر کردند. در بازرسی از آنان، تعدادی شیرآلات و سه دستگاه رادیاتور کشف شد که ظن مأموران را درباره ارتباط متهمان با سرقت از اماکن تخریب‌شده تقویت کرد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به حساسیت موضوع، تعدد سرقت‌های مشابه در محدوده و نارضایتی شهروندان، رسیدگی تخصصی به پرونده برای شناسایی محل‌های سرقت و سایر شکات احتمالی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. تصریح کرد: بررسی‌های پلیسی نشان داد این افراد با اطلاع از پایین بودن ضریب امنیتی اماکن تخریب‌شده و احتمال باقی ماندن اموال باارزش در این محل‌ها، در ساعات بامداد و با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید اقدام به سرقت و انتقال اموال می‌کردند و سپس اموال مسروقه را برای فروش در اختیار خریداران قرار می‌دادند.

سرهنگ اکبری گفت: متهمان در ابتدا ارتکاب سرقت را انکار می‌کردند، اما پس از مواجهه با مستندات و شواهد موجود، به چندین فقره سرقت از اماکن خالی از سکنه و تخریب‌شده در جریان جنگ اعتراف کردند.

وی افزود: هر دو متهم دارای سوابق متعدد سرقت در همین محدوده هستند و تحقیقات تخصصی برای شناسایی سایر محل‌های سرقت، بررسی پرونده‌های مشابه و شناسایی شکات احتمالی همچنان ادامه دارد.