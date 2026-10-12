فرمانده یگان حفاظت امور اراضی چهارمحال و بختیاری، از اجرای ششمین مرحله طرح سراسری «حکاک» (حفظ کاربری اراضی کشاورزی) در این استان خبر داد.

آزاد سازی ۲هزار و ۵۰۰ متر از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری

آزاد سازی ۲هزار و ۵۰۰ متر از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمامرکز چهارمحال و بختیاری، سرهنگ باقری گفت: این عملیات هم‌زمان با سراسر کشور و با هماهنگی کامل یگان حفاظت استان و شهرستان‌های تابعه اجرایی شد.

وی افزود: در جریان این طرح، ۲۸ فقره تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شد که برای تمامی آنها اخطاریه صادر شده و پرونده برای گذراندن مراحل قانونی در جریان است.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان تأکید کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، ۳ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز تخریب و همچنین ۳ فقره حکم قطعی قضایی به اجرا درآمد که در نتیجه آن، ۲هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی زراعی استان به حالت اولیه بازگشت و آزادسازی شد.

سرهنگ باقری با تأکید بر نقش کلیدی مردم در حفظ سرمایه‌های ملی، از شهروندان درخواست کرد هرگونه مشاهده تخلف در تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ گزارش دهند. همچنین همیاران افتخاری می‌توانند گزارش‌های خود را به «گروه همیاران زمین» در پیام‌رسان بله به نشانی http://ble.ir/join/FGHs۲۷X۷b۹ ارسال نمایند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به این موارد رسیدگی شود.