به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «پانیا عباسی» که سابقه حضور در لیگ برتر فوتبال زنان ایران با پیراهن تیم‌های پالایش گاز ایلام و پیکان تهران را در کارنامه خود دارد؛ اکنون به جمع بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی فوتبال بانوان ایران پیوسته است.

این ورزشکار ایلامی در اردو‌های ملی رده‌های نونهالان، نوجوانان و جوانان نیز داشته است.

بنابر اعلام اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام؛ مراحل اداری برای نهایی‌شدن قرارداد این بازیکن در حال انجام است و حضور رسمی او در لیگ عراق؛ منوط به پایان کار‌های اداری و صدور کارت بازی وی از سوی فدراسیون فوتبال است.

پیوستن عباسی به لیگ‌های برون‌مرزی، دریچه تازه‌ای برای شناساندن ورزش ایلام به‌ویژه ورزش بانوان در عرصه‌های منطقه‌ای گشوده است.

تیم فوتبال زنان پالایش گاز ایلام که در سال‌های گذشته همواره نماینده استان در لیگ برتر فوتبال کشور بوده است؛ در هجدهمین دوره این رقابت‌ها نیز حضور دارد.

این تیم در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر، در برابر پرسپولیس تهران به تساوی یک بر یک دست یافت.