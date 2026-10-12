رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی در میان جوانان، بر لزوم هوشیاری ملت و نقش محوری نسل جدید در دفاع از ارزش‌های اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین "علی شیرازی"، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در اجتماع پرشور مردم انقلابی خیابان انقلاب خرم‌آباد، در شب دویست و بیست و پنجم از تجمعات شبانه مردمی با اشاره به نقش مردم در اقتدار جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امام خمینی(ره) راه عزتمند شدن ملت را به ما آموخت و امام شهید نیز مسیر اقتدار، ایستادگی در برابر ظلم و استمرار راه بنیانگذار جمهوری اسلامی را تبیین کرد.

وی با بیان اینکه استمرار انقلاب و شکست دشمنان در گرو حضور و استقامت مردم است، افزود: اگر مردم در صحنه باشند، انقلاب باقی می‌ماند و دشمن شکست می‌خورد. امام خمینی(ره) به ما آموخت که مردم همه‌کاره‌اند و قدرت نظام به حضور آنان وابسته است؛ همان‌گونه که حضور ملت ایران، پایه‌های حکومت پهلوی را فرو ریخت و در جنگ هشت‌ساله نیز موجب شکست صدام و حامیانش شد.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به دوران رهبری امام شهید حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای(قدس سره) گفت: ایشان از آغاز رهبری تا لحظه شهادت، مسیر امام خمینی(ره) را استمرار بخشیدند، ملت را قدرتمند کردند و به نیروهای مسلح اقتدار بخشیدند. توان موشکی و پهپادی کشور و ایستادگی نیروهای مسلح در برابر آمریکا و اسرائیل، حاصل فرماندهی حکیمانه و هوشمندانه امام شهید بود.

وی با تأکید بر وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب تصریح کرد: امروز در فراق امام شهید اعلام می‌کنیم که مردم و نیروهای مسلح پای عهد خود ایستاده‌اند و زیر پرچم ولایت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، از انقلاب، دین و ارزش‌های اسلامی دفاع خواهند کرد. تا زمانی که انتقام خون امام شهید خود را نگیریم، میدان و خیابان را ترک نخواهیم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیرازی با اشاره به تهدیدهای دشمنان علیه ایران خاطرنشان کرد: ملت ایران نه از سلاح دشمن می‌ترسد و نه از جنگ روانی و تهدیدهای آن. ما تربیت‌شدگان مکتب امام خامنه‌ای و سربازان مکتب شهید سلیمانی هستیم و حتی اگر قطعه‌قطعه شویم، از ارزش‌ها، خط ولایت و راه اسلام جدا نخواهیم شد.

این مقام مسئول با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها در جریان حملات دشمن گفت: دشمن شهرهای ما را موشک‌باران کرد و جمعی از نیروهای مسلح و مردم را به شهادت رساند، اما ملت ایران خم به ابرو نیاورد و با ایستادگی و شجاعت در صحنه ماند. ملت و فرماندهان نیروهای مسلح تصمیم خود را گرفته‌اند و تا آخرین قطره خون ایستادگی خواهند کرد.

وی با اشاره به شکست حکومت پهلوی، صدام و داعش، تأکید کرد: همان‌گونه که دشمنان در گذشته تصور نمی‌کردند ملت ایران بتواند بر مشکلات غلبه کند، امروز نیز قدرت این ملت و اتکال آن به خداوند، عامل ایستادگی در برابر دشمنان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز امیدواری کرد که ملت ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور، پیروزی اسلام بر کفر جهانی را جشن بگیرد و با تأکید بر نقش نسل جوان گفت: جوانان این ملت با حضور، حماسه و اقتدار خود، تحقق این هدف و تشکیل حکومت مستقل فلسطین را رقم خواهند زد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با قدردانی از مردم لرستان و خرم‌آباد، نیروهای مسلح و برگزارکنندگان این اجتماع، از خداوند خواست توفیق ادامه راه امام شهید، افزایش عزت ملت ایران و شهادت در مسیر دفاع از مردم و آرمان‌های انقلاب را به آنان عنایت کند.