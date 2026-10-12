دکتر محمود جوادی‌ نژاد با اشاره به عملکرد نظارتی این اداره کل اظهار کرد: بازرسی و نظارت بهداشتی بر کشتار دام و طیور و کنترل سلامت فرآورده‌ های خام دامی، به‌ صورت مستمر و با بهره‌ گیری از ظرفیت کارشناسان و بازرسان مجرب انجام می‌ شود تا محصولات سالم و بهداشتی به دست مصرف‌ کنندگان برسد.

وی افزود: در شش ماه نخست امسال، ۵۳ هزار و ۸۹ مورد بازدید و بازرسی از مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌ های خام دامی در سطح استان انجام شده است که نشان‌ دهنده گستردگی فعالیت‌ های نظارتی در راستای حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی است.

جوادی‌ نژاد با ارائه آمار کشتار دام در استان ادامه داد: از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، ۷۳۹ هزار و ۶۸۱ رأس دام سبک و سنگین در کشتارگاه‌ های استان کشتار شده است که شامل ۶۸۶ هزار و ۳۶۹ رأس دام سبک و ۵۳ هزار و ۳۱۲ راس دام سنگین است.

وی خاطرنشان کرد: در همین مدت، بیش از ۴۱ میلیون و ۲۵۷ هزار کیلوگرم گوشت مرغ و حدود ۳۱ میلیون و ۵۰۳ هزار کیلوگرم گوشت قرمز در فرآیند‌های نظارتی دامپزشکی قرار داشته است. این آمار بیانگر اهمیت و گستردگی ماموریت‌ های دامپزشکی در تأمین پروتئین سالم مورد نیاز جامعه است.