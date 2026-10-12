

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،«مؤسسه مندلی» وابسته به پایگاه انتشاراتی «الزویر» به همراه محققینی از دانشگاه استنفورد، برای نهمین سال متوالی فهرستی از پژوهشگران پراستناد جهان براساس داده‌های پایگاه استنادی معتبر «اسکوپوس» که یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین پایگاه‌‌های اطلاعاتی جهان است، تهیه کرده است، که ۲۵ پژوهشگر دانشگاه رازی موفق شده‌اند در این لیست قرار گیرند. دکتر کیوان امینی معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه رازی با اعلام این خبر اظهار داشت: امسال محققین و پژوهشگران در ۲۰ حوزه موضوعی و ۱۷۴ رشته طبقه‌بندی شده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این پژوهشگران براساس شاخص‌های استنادی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، یادآور شد: تعداد استنادات به تولیدات علمی محققان، تعداد استنادات بدون خود استنادی، شاخص H پژوهشگران و استفاده از یک شاخص استنادی ترکیبی (که مجموعه‌ای از ۶ شاخص استنادی مجزاست)، ملاک‌های ارزیابی این موسسه جهت تعیین پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر بوده است.

دکتر امینی افزود: مطابق سال‌های گذشته دو فهرست از پژوهشگران پراستناد تهیه شده است. در فهرست اول پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر در تمامی ادوار براساس تعداد استنادات تا پایان سال ۲۰۲۵ مورد ارزیابی قرار گرفته که در این فهرست ۱۳ نفر از پژوهشگران دانشگاه رازی حضور دارند.

در این فهرست نام پژوهشگران زیر آمده است: «دکتر مجتبی شمسی‌پور، دکتر سیدسیاوش مدائنی، دکتر مسعود رحیمی، دکتر کیومرث بهرامی، دکتر محمدباقر قلیوند، دکتر یاسر شهبازی، دکتر حمدی عبدی، دکتر علی‌اکبر زینتی‌زاده، دکتر سیروس زین‌الدینی، دکتر محسن دهقانی، دکتر محسن حیاتی، دکتر غلامرضا مرادی و دکتر مهدی بحیرایی» دیده می‌شود.

در فهرست دوم که شامل پژوهشگران پر استناد دو درصد برتر بر اساس تعداد استنادات دریافتی در حوزه‌های موضوعی مربوطه صرفا بر اساس استنادات سال ۲۰۲۵ است، علاوه بر ۱۳ نفر برگزیده براساس تعداد استنادات در تمامی ادوار، ۱۲ پژوهشگر دیگر از دانشگاه رازی در حوزه‌های تخصصی مربوطه نیز حضور دارند.

در این فهرست نام همکاران زیر آمده است:

«دکتر ناهید شاه آبادی، دکتر سهیلا کاشانیان، مرحوم دکتر عزت الله فرشادفر، دکتر ناصر کریمی، دکتر سامان عبادی، دکتر محمد جعفرزاده، دکتر نسیم شاویسی، دکتر اشکان نبوی پله سرایی، دکتر رعد چگل، دکتر خه بات خسروی، دکتر روح اله عزتی دانش آموخته مقطع دکتری رشته شیمی فیزیک، و دکتر بشاره هاشمی فارغ التحصیل مقطع دکتری رشته شیمی تجزیه» در این لیست حضور دارند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در پایان گفت: دکتر «نسیم شاویسی» دانشیار گروه علوم پایه دامپزشکی و «بشاره هاشمی» دانش‌آموخته مقطع دکتری دانشگاه در گروه شیمی تجزیه برای نخستین بار دراین لیست قرار گرفته‌اند.