به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۲۳ قطعه سکه تاریخی از سوی مأموران انتظامی در یکی از ایستگاه‌های مترو این شهر خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی گفت: مأموران کلانتری ۱۴ مدرس در راستای صیانت از میراث ملی و مقابله با قاچاق کالا، هنگام گشت‌زنی در یکی از ایستگاه‌های مترو به یک شهروند مشکوک شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

بنا بر اعلام وی، در بازرسی از این فرد، ۲۳ قطعه سکه تاریخی کشف و متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.