طرح مهارت‌آموزی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه با هدف توانمندسازی نسل نوجوان و آماده‌سازی آنان برای زندگی و آینده شغلی، در دبیرستان فخرالزمان قریب بیرجند آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند گفت: طرح مهارت آموزی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه، با هدف شناسایی استعدادها، تقویت توانمندی‌ها و آشنایی دانش‌آموزان با مهارت‌های مورد نیاز زندگی اجرا می شود.

نخعی افزود: هر دانش‌آموز دوره اول متوسطه، متناسب با علاقه، استعداد و امکانات موجود، در طول سه سال تحصیلی یک مهارت را فرا می‌گیرد و در مجموع، ۱۵۰ ساعت آموزش مهارتی را پشت سر خواهد گذاشت.

وی گفت: استفاده از ظرفیت‌های آموزش و پرورش و همکاری دستگاه‌هایی مانند سازمان فنی‌وحرفه‌ای، آتش‌نشانی و جمعیت هلال احمر، از جمله برنامه‌های پیش بینی شده برای اجرای این طرح است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند گفت: آشنایی با مهارت‌های زندگی نیز از دوره ابتدایی و با اختصاص یک ماه در هر پایه تحصیلی دنبال می‌شود تا دانش آموزان از سنین کم، برای مواجهه با مسائل و چالش‌های زندگی آماده شوند.

نخعی افزود: اجرای این طرح می‌تواند زمینه انتخاب آگاهانه‌تر مسیر تحصیلی و شغلی دانش آموزان را فراهم کند.

وی با اشاره به هفته بهداشت روان گفت: توجه به سلامت روان دانش‌آموزان نیز از اولویت‌های آموزش‌وپرورش است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند گفت: برگزاری برنامه‌های آموزشی با همکاری متخصصان روان‌شناسی و مشاور، آگاه‌سازی دانش‌آموزان درباره عوامل تهدیدکننده سلامت روان، تقویت مهارت کنترل هیجان و افزایش توانایی مقابله با چالش‌های فردی و اجتماعی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه است.

نخعی افزود: سلامت دانش‌آموزان در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی از ارکان اصلی تربیت و پرورش نسل آینده است.