دبیر شورای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی ا چهارمحال و بختیاری از برگزاری محفل انس با قرآن کریم با محوریت آداب تلاوت و آموزش نغمات قرآنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، سعید بقایی گفت: محفل انس با قرآن کریم با محوریت «آداب تلاوت و گذری بر آموزش نغمات در قرآن کریم» به همت کانون قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و با حضور اعضای هیئت‌رئیسه، استادان، کارکنان و دانشجویان برگزار شد.

وی افزود: این محفل قرآنی با حضور بیش از ۵۰ نفر از دانشگاهیان برگزار شد و محمدصادق حیدری، قاری برجسته استانی و کشوری و مدرس قرآن کریم این دانشگاه، به ارائه مباحث تخصصی در زمینه آداب تلاوت و آموزش نغمات قرآنی پرداخت.

دبیر شورای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی استان با اشاره به اهداف برگزاری این محفل گفت: ایجاد انس و الفت بیشتر دانشگاهیان با کلام وحی، آشنایی با آداب صحیح تلاوت قرآن کریم و تبیین آثار و برکات بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی در زندگی روزمره، از مهم‌ترین اهداف این برنامه فرهنگی و قرآنی بود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های مسئولان دانشگاه و مشارکت استادان، کارکنان و دانشجویان، شاهد گسترش هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی، تعمیق فرهنگ انس با قرآن کریم و تقویت ارزش‌های اخلاقی و معنوی در محیط دانشگاهی باشیم.