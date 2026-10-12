دادستان عمومی و انقلاب تفت از کشف ۱۰۰ دستگاه استخراج رمزارز و بازداشت چهار نفر در ارتباط با این پرونده با دستور قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید جمال‌الدین طباطبایی با اشاره به کشف ۱۰۰ دستگاه استخراج رمزارز و بازداشت چهار نفر در ارتباط با این پرونده اظهار کرد: این دستگاه‌ها با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان یزد، در چهار محل مجزا در شهرستان تفت کشف شدند.

دادستان عمومی و انقلاب تفت با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه استخراج رمزارز، بر شناسایی عوامل مرتبط و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

وی اظهار داشت: پرونده این موضوع برای بررسی ابعاد مختلف و تعیین مسئولیت افراد مرتبط، در چارچوب مقررات قانونی در حال پیگیری است.