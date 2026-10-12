استاندار قم با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مسئولان در بین مردم، وحدت ملی و مشارکت مردمی را عامل اصلی ایستادگی در برابر دشمنان و پیشرفت‌های اقتصادی کشور دانست.

همراهی مردم، موتور محرک توسعه و فعالیت‌های اقتصادی استان است

همراهی مردم، موتور محرک توسعه و فعالیت‌های اقتصادی استان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو در حاشیه تجمع شبانه مردم در موکب رزمندگان اسلام قم با قدردانی از روحیه انقلابی و پایبندی شهروندان به آرمان‌های نظام و رهبری اظهار داشت: مردم عزیز قم همواره با حضور حماسی خود در تمامی عرصه‌ها، دشمنان را مأیوس کرده و به خادمان خود در مسیر خدمت‌رسانی قوت قلب می‌بخشند.

استاندار قم با یادآوری دوران هشت سال دفاع مقدس و دستاورد‌های کشور با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت جوانان افزود: وحدت و همبستگی ملی، همواره پشتوانه اصلی ایران اسلامی در برابر قدرت‌های بزرگ بوده است.

بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود، به استمرار طرح‌های توسعه‌ای اشاره و خاطرنشان کرد: چرخ فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌های عمرانی استان نه تنها متوقف نشده، بلکه با همراهی و همدلی مردم، با شتاب بیشتری در حال اجراست.

وی در پایان بر مسئولیت مدیران استانی تأکید کرد و گفت: وظیفه اصلی مسئولان، حضور در بطن جامعه، شنیدن دغدغه‌های مردم و پیگیری بی‌وقفه برای حل مشکلات محله‌ها و مناطق مختلف قم است.