معاون سلامت اجتماعی اداره کل بهزیستی خوزستان گفت: ۱۴ هزار و ۴۱۴ کودک و نوجوان در این استان به صورت مستقیم از حمایت‌های مستمر و تخصصی بهزیستی بهره‌مند هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی حسن‌زاده اظهار کرد: سازمان بهزیستی گستره وسیعی از خدمات را به اقشار مختلف ارائه می‌دهد که بخش قابل توجهی از آن به صورت تخصصی در دفاتر امور بانوان و خانواده، دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان (شبه‌خانواده) و حوزه‌های توانبخشی متمرکز است.

وی با ارائه آماری از خدمات ارائه شده در مراکز شبانه‌روزی و روزانه افزود: در حال حاضر ۲۱۳ کودک در ۱۲ مرکز شبانه‌روزی نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست تحت مراقبت هستند، همچنین ۴۲۰ کودک دیگر نیز در قالب امداد ماهیانه در بستر خانواده‌های جایگزین یا نزد بستگان حمایت می‌شوند.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی خوزستان ادامه داد: تعداد کودکان و نوجوانان تحت حمایت دفتر امور بانوان و خانواده ۱۱ هزار و ۸۷۹ نفر است؛ در حوزه توانبخشی نیز ۲۱۰ کودک دارای معلولیت در چهار مرکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند و یک هزار و ۵۶۶ کودک دارای معلولیت‌های ذهنی، اوتیسم، بینایی، شنوایی و جسمی - حرکتی نیز از خدمات آموزشی و حمایتی ۴۳ مرکز روزانه بهره‌مند هستند.

حسن‌زاده در خصوص ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: همچنین در بخش مراکز روزانه، ۱۲۰ کودک شناسایی و تحت حمایت قرار گرفته‌اند و هشت کودک بی‌سرپرست نیز در مرکز شبانه‌روزی ویژه کودکان خیابانی نگهداری می‌شوند.

هفته سلامت روان با شعار شنیدن روایت‌های جامعه گامی برای عبور از بحران از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه ادامه خواهد داشت که فرصتی برای شنیدن، همدلی کردن و برداشتن گامی موثر در مسیر سلامت روان جامعه است.