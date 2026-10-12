در سفر مدیران و کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جنوب استان بوشهر، مشکلات ارتباطاتی مناطق روستایی و شهری شهرستان‌های کنگان، دیر جم و عسلویه بازدید و بررسی شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مدیران و کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جنوب استان بوشهر، به جنوب استان بوشهر سفر کردند تا مشکلات ارتباطاتی مناطق روستایی و شهری این شهرستان‌های بررسی شود.

در این سفر ۲ روزه مسایل و مشکلات آنتن دهی و ارتباطات با حضور دهیاران، و بخشداران و فرمانداران ۴ شهرستان جنوبی به صورت میدانی بررسی شد و برای رفع مشکلات در فرمانداری دیر تشکیل جلسه دادند.

سید علیرضا سجادی فرماندار دیر در این نشست با تأکید بر ظرفیت‌های تجاری بندر دیر خواستار تقویت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و حذف نقاط کور آنتن دهی به‌ویژه با توجه به آغاز فصل بازگشایی مدارس شد.

مسعود تنگستانی فرماندار جم نیز توسعه زیرساختی ارتباطاتی و آنتن دهی را نیاز ضروری روز جامعه دانست و بر رفع مشکل آنتن دهی به‌خصوص در مسیر‌های ترانزینی این شهرستان تاکید کرد.

غلامحسین زیبا فرماندار کنگان هم با تاکید بر موقعیت اقتصادی این شهرستان، توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های ارتباطاتی در این شهرستان را خواستار شد.

روح‌الله قاسمی معاون عمرانی فرماندار عسلویه هم با اشاره به میزبانی این شهرستان از تاسیسات عظیم انرژی، استقرار خط ثابت و فیبر نوری را از جمله نیاز‌های مهم زیرساختی ارتباطاتی شهرستان عسلویه عنوان کرد.

قاسم‌علی بازایی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز ضرورت توسعه زیرساخت ارتباطات را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و گفت: سرمایه‌گذاری هدفمند در عرصه زیرساخت ارتباطات از ملزومات اصلاح و رفع مشکلات ارتباطاتی است.

یادآور می‌شود: سفر مدیران و کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جنوب استان بوشهر به درخواست حجت‌الاسلام موسی احمدی نماینده مردم دیر کنگان جم و عسلویه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفت.