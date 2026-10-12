به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امین فلاح کوشکی گفت‌: در مجموع ۲۱۹ طرح با ۷۸۹ کلاس درس از سال ۱۳۹۱ تاکنون در قالب مصوبات سفر رهبری به خراسان‌شمالی تعریف شده که از این تعداد، ۲۰۵ طرح با ۷۷۴ کلاس درس به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها تاکنون هشت هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته و هزینه شده است که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و افزایش فضا‌های مورد نیاز دانش‌آموزان استان داشته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان‌شمالی با اشاره به تنوع طرح‌های اجراشده بیان کرد: در قالب این مصوبات، ۱۱۲ مدرسه با ۶۶۵ کلاس درس، چهار مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۲ مدرسه ویژه سازمان تبلیغات اسلامی، ۵۳ نمازخانه و هفت خوابگاه دانش‌آموزی ساخته شده است.

فلاح کوشکی ادامه داد: همچنین یک مجتمع شبانه‌روزی با ۲۴ کلاس درس، ۱۰ سالن ورزشی، پنج استخر دانش‌آموزی و هفت هنرستان با ۶۱ کلاس درس از دیگر طرح‌های اجراشده در چارچوب مصوبات سفر رهبر شهید به خراسان‌شمالی است.

وی با اشاره به باقی‌ماندن ۱۴ طرح از مجموع مصوبات گفت: رایزنی‌ها برای تامین اعتبار مورد نیاز طرح‌های باقی‌مانده در حال انجام است تا زمینه تکمیل آنها و بهره‌مندی بیشتر دانش‌آموزان از فضا‌های آموزشی و امکانات مرتبط فراهم شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان‌شمالی تاکید کرد: تامین اعتبار و توسعه فضا‌های آموزشی از عوامل مؤثر در گسترش زیرساخت‌های آموزش و پرورش است و تکمیل طرح‌های باقی‌مانده نیز می‌تواند به ارتقای ظرفیت آموزشی استان کمک کند.