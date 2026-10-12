به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل استاندارد خوزستان گفت : در این طرح که با هدف آشنایی عمیق دانش‌آموزان با مفهوم استاندارد و نقش حیاتی آن در ایمنی و سلامت زندگی روزمره طراحی شده است، کارشناسان این اداره‌کل با حضور در مدارس، به تشریح اهمیت نشان ملی استاندارد، نحوه استعلام اصالت کالا و تأثیر رعایت استاندارد‌ها بر بهبود کیفیت زندگی پرداختند.

رضا قیصی پور افزود : با هدف اجرایی‌سازی دقیق این طرح، کارشناسان اداره‌کل استاندارد خوزستان با حضور میدانی در بیش از ۲۰ مدرسه در سطح استان، ضمن ارائه آموزش‌های تخصصی، فرآیند انتخاب سفیران را عملیاتی کردند، در این مرحله، ۴ دانش‌آموز برگزیده از هر مدرسه، به‌عنوان «سفیر استاندارد» انتخاب و مسئولیت ترویج آموزه‌های ایمنی و تبیین اهمیت نشان استاندارد را در محیط مدرسه و میان هم‌سالان خود بر عهده بگیرند.

وی گفت : اداره‌کل استاندارد خوزستان در راستای تحقق شعار چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر، برگزاری دوره‌های مشابه را در تمامی مناطق استان با هدف افزایش سطح سواد استاندارد در نظام آموزشی در دستور کار خود قرار داده است.