روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: ساکنان و گردشگران انجام امور غیرمجاز خدمات زیبایی را به کارشناسان واحد شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش به شماره ۱۹۰ گزارش کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: پیرو بروز برخی مشکلات و آسیب‌های جسمانی که توسط مداخله گران غیر مجاز در امور پزشکی در حوزه خدمات زیبایی برای برخی از ساکنان رخ داده و منجر به طرح شکایت نیز شده است، انجام امور تنها توسط فرد پزشک و داخل مطب دارای مجوز مجاز است و اقدام به انجام آن در منزل، سالن‌های زیبایی و آرایشگاه‌های زنانه به عنوان مداخله در امور پزشکی و جرم محسوب می‌شود.

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