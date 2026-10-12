معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از توافق اولیه برای رفع موانع طرح‌های نهضت ملی مسکن در رفسنجان و انار، تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و آسفالت معابر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از توافق اولیه برای رفع موانع طرح‌های نهضت ملی مسکن در رفسنجان و انار، تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و آسفالت معابر این سایت‌ها و پیگیری تأمین زمین موردنیاز برای توسعه بیمارستان تسکین رفسنجان خبر داد.

علی‌اصغر ذاکری‌هرندی با اشاره به نشست پیگیری مسائل عمرانی شهرستان‌های رفسنجان و انار در سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در این نشست، مسائل و موانع عمرانی و مسکن دو شهرستان به‌صورت تخصصی بررسی و تسریع در آماده‌سازی سایت‌های قابل واگذاری، تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز طرح‌های نهضت ملی مسکن و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری از این پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

موضوع توسعه بیمارستان تسکین رفسنجان، به‌عنوان مرکز ارائه خدمات درمانی به بیماران مبتلا به بیماری‌های لاعلاج، در این نشست مطرح شد و با اصل پیگیری توسعه این مجموعه موافقت صورت گرفت.