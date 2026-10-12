رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پیش‌بینی تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی برای هر واحد مسکونی در طرح «خانه امید» خبر داد و گفت: امسال ساخت ۲۲۰ هزار واحد مسکونی برای محرومان در شهر‌ها و روستا‌های کشور هدف‌گذاری شده که عملیات اجرایی ۱۰۵ هزار واحد آن آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، منوچهر خواجه‌دلویی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با اشاره به برنامه‌های این بنیاد برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد گفت: با مصوبه هیئت وزیران از بهمن‌ماه سال گذشته، حمایت از تأمین مسکن محرومان در شهرها و روستاها در دستور کار قرار گرفته و منابع بنیاد مسکن نیز برای کمک به این بخش، از جمله پرداخت کمک‌های بلاعوض، متمرکز شده است.

وی با اشاره به توافق با بانک قرض‌الحسنه رسالت برای تأمین مالی طرح مسکن محرومان گفت: در این توافق، تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی برای هر واحد مسکونی در طرح «خانه امید» پیش‌بینی شده است.

همچنین با همکاری بانک، تمهیداتی برای تسهیل فرایند پرداخت تسهیلات و ضمانت‌های موردنیاز در نظر گرفته شده تا متقاضیان بتوانند با سهولت بیشتری از این منابع استفاده کنند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه برنامه امسال طرح «خانه امید» ساخت ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور است، افزود: بر اساس آخرین گزارشی که تا روز شنبه دریافت کردیم، عملیات اجرایی ۱۰۵ هزار واحد از این برنامه آغاز شده و طرح با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.

خواجه‌دلویی درباره شرایط بهره‌مندی از این طرح توضیح داد: متقاضیان باید در دهک‌های درآمدی یک تا چهار قرار داشته باشند و پیش از این از امکانات دولتی در حوزه مسکن استفاده نکرده باشند. واجدان این شرایط در نقاط مختلف کشور می‌توانند از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین مسکن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به تأمین زمین موردنیاز طرح تصریح کرد: بنیاد مسکن در مناطقی که زمین در اختیار دارد، آن را بدون دریافت وجه در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌دهد. همچنین در صورتی که متقاضی زمین شخصی داشته باشد، امکان استفاده از همان زمین برای اجرای طرح وجود دارد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی نیز در شهرها و شهرهای جدید برای تأمین زمین موردنیاز همکاری می‌کند.

در همین زمینه، تفاهم‌نامه تأمین زمین برای ۵۰ هزار واحد با سازمان ملی زمین و مسکن و تفاهم‌نامه دیگری برای ۲۵ هزار واحد با شرکت عمران شهرهای جدید به امضا رسیده است و فرایند تخصیص زمین در حال انجام است.

خواجه‌دلویی با تأکید بر مشارکت مستقیم مردم در اجرای این طرح گفت: یکی از تفاوت‌های طرح «خانه امید» با پروژه‌های متمرکز مسکن این است که خود مردم در فرایند ساخت مشارکت دارند. بنیاد مسکن نیز برای تسهیل اجرای طرح ها، پیگیری صدور رایگان پروانه ساختمانی و مساعدت در زمینه خدمات نظام مهندسی را دنبال می‌کند.

وی افزود: برای کاهش هزینه‌های ساخت، طراحی برخی سیستم‌های سازه‌ای بهینه نیز انجام شده است تا متقاضیان بتوانند با استفاده از این روش‌ها و با مصرف بهینه مصالح، هزینه تمام‌شده ساخت مسکن را کاهش دهند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به مشارکت خیران و ظرفیت‌های مالی دیگر در تأمین هزینه‌های این طرح گفت: خیران برای کمک به تأمین مسکن محرومان وارد میدان شده‌اند و در کنار آن، از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و صنایع و همچنین منابع مالیاتی برخی مؤسسات دارای مجوز نیز برای حمایت از این طرح استفاده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کارگران شاغل در کارخانه‌ها، صنایع و مجموعه‌های مختلف نیز در صورت برخورداری از شرایط تعیین‌شده، می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند و در این زمینه، کارفرمایان و صاحبان صنایع نیز می‌توانند به تأمین مسکن کارکنان خود کمک کنند.

خواجه‌دلویی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها، بانک‌ها، خیران و بخش خصوصی برای خانه‌دار شدن اقشار محروم گفت: هدف این است که با تجمیع ظرفیت‌های موجود، زمینه تأمین سرپناه مناسب برای اقشار کم‌درآمد فراهم شود و این خانواده‌ها با برخورداری از مسکن، آرامش و امنیت بیشتری را تجربه کنند.