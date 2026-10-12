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هفته ششم فوتبال لیگ برتر انگلیس فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ یکشنبه پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
هال سیتی ۲ - ۲ اورتون
کریستال پالاس ۳ - ۱ ناتینگام فارست
لیورپول ۰ - ۳ منچسترسیتی (گلها: ارلینگ هالند در دقیقه ۶۵، ژرمی دوکو ۶۸ و رایان چرکی (شرقی) ۷۸)
برنامه - دوشنبه ۲۰ مهر:
کاونتری سیتی - نیوکاسل یونایتد
در جدول لیگ برتر انگلیس، تیمهای منچسترسیتی با ۱۸ و آرسنال با ۱۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای برایتون با ۱۳ و برنتفورد با ۱۰ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.