وزش باد در مناطق جنوب غربی، جنوب شرقی و بخش‌هایی از شرق و مرکز طی امروز، بصورت متوسط گاهی نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

جنوب غرب خوزستان امروز، دوشنبه بیستم مهر تحت تاثیر وزش باد و جریانات جنوبی

جنوب غرب خوزستان امروز، دوشنبه بیستم مهر تحت تاثیر وزش باد و جریانات جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم عبور ریز موج‌ها تا پایان هفته از روی استان است. که سبب ابرناکی و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات استان خواهد شد.

همچنین طی امروز وزش باد در مناطق جنوب غربی، جنوب شرقی و بخش‌هایی از شرق و مرکز بصورت متوسط گاهی نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

از اواخر وقت امروز تا اوایل هفته آینده نیز با استقرار جریانات جنوبی به تناوب (بویژه در صبحگاه و شامگاه) شاهد افزایش رطوبت، شرجی، مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی، غربی و مرکزی خواهیم بود.

همچنین دربار افزایش رطوبت و شرجی و احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی از اواخر وقت فردا تا اواسط روز یکشنبه در سواحل و مناطق یاد شده هشدار زرد صادر کرد.

در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۱.۳ و ایذه با دمای ۱۸.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۹.۹ و کمینه دمای ۲۶.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.