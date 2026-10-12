به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اداره خانواده حرم مطهر از برگزاری استعدادیابی «ستاره‌های کوچولوی حرم» ویژه کودکان ۴ تا ۷ سال خبر داد.

این برنامه با هدف شناسایی کودکان مستعد در حوزه گویندگی و اجرا برگزار می‌شود.

شرایط ثبت نام شامل سن بین ۴ تا ۷ سال،بیان خوب و استعداد اجرا و گویندگی،توانایی صحبت با شیرینی و زبان کودکانه،راحتی جلوی دوربین

نحوه شرکت در تست اولیه: والدین گرامی می‌توانند از کودک خود یک فیلم ۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقه‌ای بگیرند که در آن، کودک یک متن کوتاه درباره پیامبر مهربانمان حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را از حفظ و با زبان کودکانه بیان کند.

همچنین والدین فیلم تهیه‌شده را به آیدی @HRezaie_IR در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به کانال تخصصی کودکان فاطمی به آیدی @ravaghkoodak مراجعه کنند.