پخش زنده
امروز: -
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، از کودکان ۴ تا ۷ سال برای شرکت در برنامه استعدادیابی «ستارههای کوچولوی حرم» دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اداره خانواده حرم مطهر از برگزاری استعدادیابی «ستارههای کوچولوی حرم» ویژه کودکان ۴ تا ۷ سال خبر داد.
این برنامه با هدف شناسایی کودکان مستعد در حوزه گویندگی و اجرا برگزار میشود.
شرایط ثبت نام شامل سن بین ۴ تا ۷ سال،بیان خوب و استعداد اجرا و گویندگی،توانایی صحبت با شیرینی و زبان کودکانه،راحتی جلوی دوربین
نحوه شرکت در تست اولیه: والدین گرامی میتوانند از کودک خود یک فیلم ۳۰ ثانیه تا ۱ دقیقهای بگیرند که در آن، کودک یک متن کوتاه درباره پیامبر مهربانمان حضرت محمد صلیاللهعلیهوآلهوسلم را از حفظ و با زبان کودکانه بیان کند.
همچنین والدین فیلم تهیهشده را به آیدی @HRezaie_IR در پیامرسان ایتا ارسال کنید.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به کانال تخصصی کودکان فاطمی به آیدی @ravaghkoodak مراجعه کنند.