رشته‌های مهارت‌های تبلیغی و ترویجی، حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح و تمامی ۵ رشته معارف قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) در بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن الکترونیکی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از الکترونیکی شدن رشته‌های مهارت‌های تبلیغی و ترویجی (فصل تعالی) حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح و تمامی ۵ رشته معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام خبر داد.

زمزم گفت: با توجه به درخواست داوطلبان برای تسهیل روند برگزاری آزمون، رشته‌های اعلام شده به صورت الکترونیکی در بازه زمانی یکم تا پنجم آذر در بستر سامانه حمد برگزار خواهد شد.

وی افزود: تمامی رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم که شامل ۱۴ رشته است به صورت کتبی خواهد بود که تا پایان روز ۲۵ مهر فرصت ثبت نام برای علاقمندان باقی است و آزمون این بخش در تاریخ ۲۸ آبان برگزار خواهد شد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: از ۲۱ تا ۲۵ مهر فرصت ویرایش رشته‌های انتخابی و اطلاعات کاربری در نظر گرفته شده و بهره مندی موسسات و تشکل‌های مردمی از بسته‌های تشویقی ۲۰ مهر خواهد بود که پس از آن مبالغ اعتباری آن‌ها در سامانه غیر فعال خواهد شد.

وی زمان قطعی اتمام مهلت ثبت نام رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن و رشته‌های مهارت‌های تبلیغی و ترویجی (فصل تعالی) را ۲۵ مهر و رشته‌های حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح و رشته‌های معارف قرآن و اهل بیت (ع) را ۳۰ مهر اعلام کرد و گفت: تاریخ‌های مذکور قابل تمدید نخواهد بود.