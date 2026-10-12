رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان از تشکیل ستاد استانی گرامیداشت سیزده آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، خبر داد و بر ضرورت حضور گسترده و مردمی در این مناسبت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا قربانی خراجی، گفت: در آستانه ماه آبان هستیم که یکی از ماه‌های پرمناسبت تقویم انقلاب اسلامی است و همه ساله در این ایام، ستاد برگزاری مراسم در کشور تشکیل می‌شود که امسال نیز این ستاد از حدود دو هفته پیش با مسئولیت آقای رستمی، نماینده رهبری در دانشگاه‌ها، تشکیل شده است.

وی با اشاره به مناسبت‌های تقویمی روز سیزده آبان افزود: عنوان تقویمی این روز، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است که چند مناسبت مهم در آن اتفاق افتاده؛ تبعید حضرت امام در سال ۴۲، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸، که نخ تسبیح این سه مناسبت، نامگذاری این روز به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بوده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: ستاد استانی این مناسبت، روز دوشنبه ساعت هشت و نیم صبح در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود و دکتر نجاتی، معاون سیاسی اجتماعی استانداری، و مسئولان دستگاه‌های مرتبط با این مناسبت برای تشکیل اولین جلسه ستاد استانی دعوت شده‌اند.

حجت الاسلام قربانی با تأکید بر اهمیت این مناسبت در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: همه ساله درگیر جنگ با استکبار جهانی و شیاطین هستیم و این مناسبت قطعاً اهمیت مضاعف خواهد داشت؛ ضرورت حضور مردم در صحنه در روز سیزده آبان و به عنوان قدرت نرم جمهوری اسلامی دوچندان و مهم‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه مرکز گفت: شیوه‌نامه از مرکز تنظیم و ابلاغ شد و حدود ده روز پیش آن را به همه دستگاه‌ها و فعالان رسانه‌ای ابلاغ کردیم و به شهرستان‌ها نیز ابلاغ شد؛ علاوه بر ستاد استانی، بلافاصله پس از تشکیل آن، در تمام شهر‌ها با هماهنگی فرمانداران و مسئولان شهرستانی، ستاد‌های برگزاری مراسم سیزده آبان تشکیل می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان با تقدیر از همکاری رسانه‌ها اظهار کرد: از رسانه‌ها و فعالان این حوزه که در مناسبت‌های مختلف زحمات زیادی متحمل شده‌اند، تقدیر می‌کنم و درخواست داریم که از ظرفیت‌های خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به صورت ویژه و بهینه استفاده شود.

حجت الاسلام قربانی با بیان اینکه خوزستان از استان‌های شاخص در برگزاری مراسمات ملی و انقلابی است، ادامه داد: امیدواریم در این مقطع نیز بتوانیم برنامه‌ای شایسته داشته باشیم و از توان فرمانداری‌ها و رسانه‌ها بهره‌مند شویم؛ جهت‌گیری کلی برنامه سیزده آبان، حضور مردم در صحنه خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها تصریح کرد: امیدواریم با مدیریت، ارتباط و هماهنگی که میان نهاد‌ها و دستگاه‌ها اتفاق می‌افتد، شاهد حضور باشکوه مردم در این مناسبت ملی باشیم و این روز به بهترین شکل گرامی داشته شود.