انتشارات مُلک‌داستان با هدف شناسایی و حمایت از استعداد‌های ادبی، فراخوان ملی داستان کوتاه با موضوع «انتقام رهبر شهید، مأموریت الهی» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این فراخوان از نویسندگان علاقه‌مند دعوت می‌کند تا با خلق داستان‌هایی تازه و خلاقانه، در این رویداد ادبی شرکت کنند.

محور‌های موضوعی این فراخوان شامل «انتقام و کرامت» با تأکید بر بازگشت عزت و اجرای عدالت در قامت پاسخ سخت، «چالش‌های امنیتی» با تمرکز بر نبرد‌های هوشمندانه و پیروزی در سایه‌های نامرئی، «ظهور منجی» با موضوع حرکت از مسیر انتقام به سوی سپیده‌دم موعود و «امتداد عاشورا» با نگاهی به پیوند خون رهبر شهید با خون سرخ سیدالشهدا (ع) در کربلای زمان است.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، آثار ارسالی باید در قالب داستان کوتاه و در محدوده ۱۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کلمه نوشته شده باشند.

شرکت در این فراخوان محدودیت سنی ندارد و نویسندگان می‌توانند بدون محدودیت در تعداد، آثار خود را ارسال کنند. با این حال، داستان‌ها باید متناسب با گروه سنی نوجوان نوشته شده باشند و از اصالت و تازگی برخوردار باشند؛ همچنین آثار نباید پیش‌تر در هیچ محلی منتشر شده باشند.

مهلت ارسال آثار به این فراخوان ملی، ۱۹ آذر ۱۴۰۵ اعلام شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جزئیات شرکت در فراخوان می‌توانند به وب‌سایت انتشارات مُلک‌داستان به نشانی molkedastan.ir و کانال‌های این انتشارات در پیام‌رسان‌های بله، ایتا و روبیکا مراجعه کنند.

این فراخوان فرصتی برای نویسندگان، به‌ویژه علاقه‌مندان به ادبیات نوجوان، فراهم می‌کند تا با بهره‌گیری از ظرفیت داستان‌نویسی، روایت‌هایی تازه و اثرگذار در چارچوب محور‌های اعلام‌شده خلق کنند.