ولیعهد عربستان سعودی در پی حملات یمنی‌ها، بین کاخ‌هایی با تدابیر امنیتی شدید و مجهز به پناهگاه رفت و آمد می‌کند و تیمی امنیتی اش، که اعضای آن با دقت انتخاب شده‌اند، از او محافظت می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بین کاخ‌هایی با تدابیر امنیتی شدید و مجهز به پناهگاه رفت و آمد می‌کند و تیمی امنیتی که اعضای آن با دقت انتخاب شده‌اند، از او محافظت می‌کند.

همچنین این شبکه تلویزیونی گزارش داد: روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: جنگ، تلاش‌های عربستان سعودی برای تبدیل سفر و گردشگری به دو رکن اساسی اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. هزینه‌های جنگ باعث افزایش کسری بودجه عربستان شده و اقتصاد این کشور را با خطر ورود به رکود مواجه کرده است. پیامد‌های این بحران از مرز‌های عربستان فراتر می‌رود، زیرا این کشور یکی از منابع اصلی تامین مالی در بخش فناوری جهان است.

ریاض با فشار‌های نظامی فزاینده‌ای رو‌به‌رو است، به طوری که بخش‌هایی از پایتخت به میدان نبرد شباهت پیدا کرده‌اند. به گفته مقامات سعودی، ذخایر موشک‌های رهگیر عربستان که برای مقابله با حملات بیشتر مورد نیاز است، رو به اتمام گذاشته است. سرمایه‌گذاری خارجی در دو فصل نخست سال کاهش یافته و همچنان پایین‌تر از سطح هدف‌گذاری‌شده برای سال ۲۰۳۰ قرار دارد. افزایش هزینه‌های دفاعی و هزینه‌های زیرساختی، منابع مالی مورد نیاز برای متنوع‌سازی اقتصاد عربستان را تهدید می‌کند.

شماری از طرح‌هایی که ولیعهد آغاز کرده بود، متوقف شده‌اند و ریاض از برنامه‌های میزبانی بازی‌های آسیایی زمستانی سال ۲۰۲۹ صرف‌نظر کرده است. بر اساس گزارش موسسه «کپیتال اکونومیکس»، بخش غیرنفتی اقتصاد عربستان در سه ماهه دوم در مقایسه با سه‌ماهه نخست سال کوچک‌تر شده است. عربستان برای پوشش سراسر خاک خود با سامانه‌های پدافند هوایی با مشکل مواجه شده و ناچار شده است سامانه‌های پدافندی را برای حفاظت از کاخ‌ها و تاسیسات انرژی جابه‌جا کند.

ولیعهد از مشاوران خود خواسته است کانال‌های ارتباط دیپلماتیک با ایران را باز نگه دارند. با وجود تعهد بن سلمان به سرمایه‌گذاری حدود یک تریلیون دلار در آمریکا، واشنگتن به درخواست او برای دریافت کمک نظامی پاسخ مثبت نداده است. ریاض بیش از پیش در پی بررسی امکان دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری است. درگیری عربستان با حوثی‌ها، چالش‌های تازه‌ای را برای امنیت این کشور و برنامه‌های تبدیل اقتصاد نفت‌محور آن ایجاد کرده است.