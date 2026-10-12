معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از «نمایشگاه شیراز اکسپو» ۲۰۲۶، بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت برای پیوند با بازار‌های بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رضا انصاری، معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از «نمایشگاه شیراز اکسپو» ۲۰۲۶، هدف از برگزاری چنین رویداد‌هایی را فعال‌سازی ظرفیت‌های خفته استان‌ها در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و صادرات دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت برای پیوند با بازار‌های بین‌المللی تأکید کرد.

رضا انصاری در حاشیه این نمایشگاه، برگزاری آن را ابتکار عملی مناسب برای معرفظرفیت های اقتصادی استان به سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه از کشور‌های همسایه برشمرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه محصولات کشاورزی فارس، تصریح کرد: فرآوری گل محمدی و تولید عطر و اسانس از آن، می‌تواند ارزش افزوده بسیاری برای استان ایجاد کند که باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.

معاون صنایع وزیر صمت در ادامه، نقش رسانه‌ها را در اتصال بخش‌های مختلف اقتصادی و انعکاس توانمندی‌ها به گروه‌هایی که فرصت بازدید از این نمایشگاه را نداشته‌اند، حیاتی دانست و تأکید کرد: مهم این است که با استفاده از همه ابزارها، این توانمندی‌ها به‌درستی منعکس شود تا مسیر برای حضور کارآفرینان در بازار‌های جهانی هموار شود.

دومین نمایشگاه «شیراز اکسپو» نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۶ با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان فارس به کشور‌های خارجی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی فارس برپا شده است و تا ۲۴ مهر ادامه دارد.