به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در پی درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی، عالم برجسته و از چهره‌های اثرگذار دینی و فرهنگی استان، با صدور پیامی این ضایعه را به جامعه روحانیت، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن عالم فقید و بیت مکرم ایشان تسلیت گفت.

پیام تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بدین شرح است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

رحلت عالم ربانی، فقیه وارسته، مفسر قرآن کریم و چهره ماندگار عرصه علم، دین و فرهنگ گیلان، حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی، موجب تأثر و تألم عمیق اینجانب شد.

آن عالم فرزانه، عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه در دین، ترویج معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، مجاهدت در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به مردم سپری کرد و در فراز و نشیب‌های تاریخ معاصر، از دوران مبارزه با رژیم پهلوی تا سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولیت‌های خطیری را در عرصه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی بر عهده داشت.

سال‌ها حضور در جایگاه نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت، چهار دوره عضویت در مجلس خبرگان رهبری و سابقه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، تنها بخشی از کارنامه پربار آن روحانی اندیشمند است؛ کارنامه‌ای که در کنار مجاهدت‌های اجتماعی و مسئولیت‌های عمومی، با سال‌ها تحقیق، تدریس، تألیف و تلاش در راه تبیین معارف قرآن کریم و میراث گران‌سنگ اسلامی معنا می‌یابد.

بی‌تردید، جایگاه علمی و دینی آیت‌الله قربانی در حافظه تاریخی گیلان، فراتر از عناوین و مسئولیت‌های رسمی ایشان است. سالیان متمادی انس با قرآن کریم، اهتمام به پژوهش‌های دینی و تربیت علمی و معنوی، از وجوه ارزشمند حیات این عالم فرهیخته بود؛ شخصیتی که نام و یادش با تاریخ معاصر روحانیت و حیات فرهنگی و مذهبی این دیار پیوند خورده است.

برای جامعه علمی و دانشگاهی گیلان، فقدان چنین شخصیت‌هایی، یادآور رسالت سترگ پاسداشت علم، اخلاق، معنویت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است؛ ارزش‌هایی که در سنت دیرپای حوزه‌های علمیه و در پیوند سازنده میان دانش، ایمان و خدمت به انسان، ریشه دارند. بی‌گمان، آثار علمی و دینی برجای‌مانده از آن فقید سعید، همچنان می‌تواند چراغ راه جویندگان معرفت و نسل‌های آینده باشد.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی گیلان، این ضایعه اندوه‌بار را به محضر مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه، جامعه روحانیت استان، شاگردان و ارادتمندان آن عالم فقید و به‌ویژه بیت مکرم و بازماندگان داغدار ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات، رحمت واسعه و هم‌نشینی با اولیای الهی و برای عموم بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

امید آن دارم که میراث علمی، معنوی و فرهنگی آن عالم وارسته، در پرتو عنایات حضرت حق محفوظ بماند و نام نیک و خدمات دینی و اجتماعی ایشان، در حافظه تاریخی مردم قدرشناس گیلان جاودانه شود.

روحش قرین رحمت الهی و یادش گرامی باد.

دکتر محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان