شبکه‌های رادیویی در آستانه فرارسیدن سالروز میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با تدارک ویژه‌برنامه‌هایی در قالب‌های گفت‌وگومحور، نمایشی و ترکیبی، به بازخوانی سیره ایثارگرانه عقیله بنی‌هاشم و تکریم جایگاه مدافعان سلامت می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این ویژه‌برنامه‌ها که با هدف تبیین ابعاد شخصیتی حضرت زینب (س) و تجلیل از خدمات کادر درمان تدارک دیده شده است، عناوین «هفت کوچه»، «دور یک میز»، «سایه روشن»، «مرورگر»، «فرشته رحمت»، «عقیله بنی‌هاشم»، «پیام آفتاب» و «نبض فرشته» روی آنتن می‌روند.

جزئیات برنامه‌های رادیویی:

رادیو فرهنگ: برنامه «هفت کوچه» جمعه ۲۴ مهر ساعت ۹، به فرهنگ همدلی، ایثار و جایگاه پرستاری در زیست‌بوم ایران می‌پردازد.

رادیو تهران: «دور یک میز» چهارشنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۲:۳۰، نقش پرستاران را به‌عنوان مدافعان سلامت در ارتقای جامعه واکاوی می‌کند.

رادیو گفت‌و‌گو: برنامه «سایه‌روشن» هر روز ساعت ۱۳:۳۰، چالش‌ها و مطالبات صنفی جامعه پرستاری را بررسی می‌کند.

رادیو اقتصاد: برنامه «مرورگر» با نگاهی به فداکاری‌های کادر درمان در روز‌های بحرانی، از تلاش‌های این قشر تجلیل می‌کند.

رادیو ورزش: «فرشته رحمت» ساعت ۱۰، ضمن معرفی الگوی صبر و شجاعت حضرت زینب (س)، با پرستاران ورزشکار گفت‌و‌گو می‌کند.

رادیو نمایش: برنامه «عقیله بنی‌هاشم» جمعه ۲۴ مهر ساعت ۷:۳۰، با اجرای نمایشی و گزارش از بیمارستان بنیاد برکت روی آنتن می‌رود.

رادیو سلامت: برنامه «نبض فرشته» پنجشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۴، با حضور در بیمارستان مفید، صدای کادر درمان را بازتاب می‌دهد.

رادیو پیام: «پیام آفتاب» به بررسی زندگینامه حضرت زینب (س) و پیوند ایشان با امام حسین (ع) می‌پردازد.

رادیو صبا: برنامه «آشپزشو» در این ایام، میزبان پرستاران فداکار کشور خواهد بود.