فرماندار کوثر پایان عملیات انتقال آب سد گیوی به اراضی پایاب و رسیدن مایه حیات به زمین‌های قابل کشت این منطقه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، شجاع اقبالی روز دوشنبه اظهار کرد: پیش‌تر وعده داده شده بود که آب سد گیوی تا ۲۰ مهرماه به اراضی پایاب منتقل شود و امروز با تکمیل عملیات اجرایی و سامانه انتقال آب مطالبه مردم محقق شد.

وی افزود: بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل در اجرای این طرح، ۲ رشته تونل به طول کلی یک هزار و ۳۹۱ متر و خط انتقال آب با لوله‌های فولادی به قطر یکهزار و ۶۰۰ و ۲ هزار میلیمتر و به طول ۷.۶ کیلومتر به کار رفته و اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

فرماندار شهرستان کوثر ادامه داد: همچنین مراحل آزمایش، آب‌اندازی و تحویل آب در ابتدای شبکه آبیاری و زهکشی انجام شده و سامانه برای بهره‌برداری آماده است.

به گفته اقبالی، این پروژه امکان انتقال سالانه هشت میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب، پنج میلیون مترمکعب برای صنعت و ۲۰ میلیون مترمکعب برای کشاورزی را فراهم می‌کند.