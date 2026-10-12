۶ میمون در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس در شهرضا کشف و ۲ نفر متهم به حمل غیرمجاز گونه‌های جانوری هم دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: در راستای مقابله با قاچاق و حمل غیرمجاز گونه‌های جانوری، مأموران انتظامی شهرستان در بازرسی یک دستگاه اتوبوس، ۶ میمون را کشف کردند که در این خصوص۲ نفر دستگیر شده و موضوع برای اجرای بررسی‌های تکمیلی و رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ شکرالله پورخاقان با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری و مقابله با قاچاق حیات‌وحش افزود: جابه‌جایی و خریدوفروش غیرمجاز جانوران می‌تواند سلامت این گونه‌ها و تعادل زیست‌محیطی را با مخاطره مواجه کند؛ ازاین‌رو با موارد تخلف در این حوزه برابر قانون برخورد خواهد شد.

ویاز شهروندان خواست: در صورت مشاهده موارد مشکوک مربوط به قاچاق یا حمل غیرمجاز گونه‌های جانوری، موضوع را از طریق مراجع مسئول اطلاع دهند تا اقدام قانونی شود.