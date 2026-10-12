به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این عملیات با هدف ساماندهی وضعیت معابر، تسهیل تردد خودرو‌ها و افزایش ایمنی و رفاه شهروندان و گردشگران انجام می‌شود و گامی مؤثر در راستای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و ارتقای وضعیت زیرساخت‌های این مجموعه گردشگری به شمار می‌رود.

معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد با اجرای طرح‌های عمرانی و بهسازی معابر، در تلاش است زمینه استفاده مطلوب‌تر شهروندان و مسافران از فضا‌های عمومی و گردشگری شهر را فراهم کند.