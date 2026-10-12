سرپرست اداره‌ کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ ای خراسان جنوبی از حذف و اصلاح ۶ نقطه پرحادثه در استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: ۲۸ قرارداد در حوزه رفع نقاط پرحادثه و تعمیرات اساسی پل‌ها با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در دست اجراست.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی و کاهش خطرات ناشی از نقاط پرحادثه گفت: شناسایی و اصلاح نقاط پرحادثه، به‌ویژه در مسیر‌های پرتردد و راهگذر‌های اصلی استان، از اولویت‌های مهم برنامه‌های راهداری است و در همین رابطه، در نیمه نخست سال جاری، عملیات حذف و اصلاح ۶ نقطه پرحادثه در سطح استان انجام شده است.

ذاکر افزود: در ادامه این اقدامات، ۲۸ قرارداد مرتبط با حذف و اصلاح نقاط پرحادثه و تعمیرات اساسی پل‌ها، با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در سطح استان در دست اجراست که تکمیل آنها می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط ایمنی راه‌ها و کاهش مخاطرات تردد داشته باشد.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی، ایمن سازی تقاطع مجتمع خدماتی رفاهی خاطره در محور بیرجند _ خوسف و اصلاح دسترسی به روستای بجد بصورت غیرهمسطح در مسیر بیرجند_ سربیشه را از اقدامات شاخص در رفع نقاط پرحادثه دانست که هرکدام بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و بزودی به بهره‌برداری می‌رسد.

ذاکر همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری ابنیه فنی اشاره کرد و گفت: تعمیرات و تعریض ۲۵ دستگاه پل، احداث و تبدیل ۷ دستگاه آبنما به پل و اجرای ۶ کیلومتر حفاظ بتنی و گاردریل از دیگر اقدامات نیمه نخست سال جاری در راستای بهسازی زیرساخت‌های راهی و ارتقای ایمنی تردد بوده است.