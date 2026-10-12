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هفته هشتم فوتبال لیگای اسپانیا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شب گذشته پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
الچه ۰ - ۰ سلتاویگو
رئال سوسیداد ۳ - ۲ دپورتیوولاکرونیا
رئال بتیس ۵ - ۲ اوساسونا (گلهای بتیس: ایسکو در دقایق ۱۰ - پنالتی و ۶۷، عبده الزلزولی ۳۱، آنته بودیمیر ۴۸ - گل به خودی بازیکن اوساسونا و خوسه مورانته ۶ + ۹۰)
راسینگ سانتاندر ۲ - ۲ والنسیا
برنامه - دوشنبه ۲۰ مهر:
لوانته - سویا
در جدول لیگا، تیم بارسلونا با ۲۴ امتیاز در صدر است و تیمهای آتلتیکومادرید و رئال بتیس با ۱۹ و رئال مادرید با ۱۸ امتیاز دوم تا چهارم هستند.