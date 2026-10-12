مردم ولایتمدار مازندران در دویست و بیست و پنجمین تجمع شبانه، با حضور در خیابان‌ها، ایستادگی هفت‌ماهه کشور در برابر جنگ ترکیبی و همه جانبه دشمن را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مازندرانی‌ها در قرار شبانه دویست و بیست و پنجم، با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از خاک میهن تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع بزرگ، دفاع از تمامیت ارضی ایران را خط قرمز عبورناپذیر دانستند. حاضرین با اشاره به تلاش‌های دشمن برای تضعیف جبهه داخلی، تأکید کردند که مهم‌ترین مؤلفه دشمن یعنی ناامیدی از وحدت، با انسجام و همبستگی مردم و نیرو‌های مسلح شکست خورده است.

مردم مازندران در این مراسم، این ایستادگی را برخاسته از اصالت و ایمان عمیق خود دانستند و در پیامی قاطع اعلام کردند: ما در برابر دشمن سرخم نمی‌کنیم و تا آخرین نفس برای حفظ کشور و امنیت ملی ایستاده‌ایم. این تجمعات نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی مردم و نیرو‌های مسلح در مسیر حفاظت از میهن است.