به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل بهزیستی استان سمنان گفت: طرح سلامت اجتماعی محله‌محور (سلام) با رویکرد توجه به ظرفیت‌های درون محله و مشارکت ساکنان و کنشگران محلی، زمینه‌ای برای شناسایی مسائل اجتماعی از نزدیک جرا میشود.

محمد نسیمی افزود: هدف از اجرای این طرح افزایش آگاهی شهروندان ترویج مشارکت‌های مدنی و اجتماعی با حضور مردم استان سمنان است.

نسیمی استفاده از ظرفیت‌های محلی و محلات در ارائه خدمات و رفع مسائل و مشکلات از افراد محل برای خود محله را از اهداف این طرح عنوان کرد.

مدیر کل بهزیستی استان همچنین از آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت در استان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آزمون کتبی این مرحله نیز روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد؛ و قرار است ۳۳ توانخواه استان در دستگاه‌های اجرایی استان جذب شوند.