به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام حسین حسینی در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، گفت: ترک فعل احتمالی مدیران در اجرای طرح‌ها و تضییع حقوق دولت باید به‌صورت جدی بررسی شود.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف مدت یک ماه، گزارش جامعی از آخرین وضعیت طرح‌های اجرا نشده و راکد ارائه دهند تا دلایل توقف یا اجرا نشدن این طرح‌ها مشخص شود.

رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به احتمال وقوع جرم در برخی موارد ترک فعل مدیران، گفت: دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان موظف‌اند طرح‌های مصوب رهاشده را پایش کنند و در صورت احراز وقوع جرم، برای مسئولان متخلف پرونده قضایی تشکیل دهند.

حسینی بر ضرورت آسیب‌شناسی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تأکید کرد و خواستار رفع نواقص نظارتی و رعایت الزامات قانونی در نقل‌وانتقال اراضی شد.

وی همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد گزارش پرونده‌های مرتبط با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را ارائه دهند.