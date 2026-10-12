مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی با اعلام خبر توقف فعالیت ۱۶ جایگاه CNG به دلیل عدم رعایت الزامات ایمنی در نیمه نخست سال جاری، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی استان برای تبدیل شدن به هاب تجاری کشور در مرز‌های شمال‌غرب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ابراهیم فخری در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح عملکرد نیمه نخست سال جاری، از بازرسی‌های دقیق این اداره کل برای تضمین ایمنی و کیفیت خدمات در استان خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت جایگاه‌های سوخت استان گفت: از مجموع ۱۳۷ جایگاه فعال CNG در سطح آذربایجان‌غربی، فعالیت ۱۶ جایگاه به دلیل عدم تطابق با استاندارد‌های ایمنی متوقف شده است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ایمنی عمومی خط قرمز این دستگاه است، افزود: در حوزه تجهیزات ساختمانی و تفریحی، اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که ۷۸۹ گواهی تأییدیه ایمنی اولیه برای آسانسور‌ها صادر و ۹۹۱ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی انجام شده است.

وی در خصوص وضعیت مجموعه تفریحی «چی‌چست» نیز توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۳ تجهیز تفریحی موجود در این مجموعه، ۳ دستگاه به دلیل نقص فنی غیرفعال هستند و مابقی تجهیزات دارای تأییدیه ایمنی و استاندارد لازم هستند.

فخری با اشاره به تغییرات راهبردی در مسیر‌های تجاری کشور و انتقال بخشی از بار ترانزیتی از بنادر جنوبی به سمت مرز‌های شمال‌غرب، تصریح کرد: استان ما اکنون در موقعیتی طلایی برای تبدیل شدن به یکی از هاب‌های اصلی تجاری کشور قرار دارد.

وی افزود: تحقق این هدف، نیازمند توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ارتقای ظرفیت‌های فنی برای تعیین ماهیت کالا‌های گمرکی در مرز بازرگان و سایر پایانه‌های مرزی است. به گفته مدیرکل استاندارد، در ۶ ماه گذشته ۵۷۰۸ مورد ارزیابی بر روی کالا‌های وارداتی مشمول استاندارد اجباری انجام شده که نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت‌های نظارتی در مبادی ورودی استان است.

در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل استاندارد به اهمیت مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: ۶۲ مورد بازرسی فنی انرژی از صنایع بزرگ و ۶۷۱ مورد نظارت بر برچسب انرژی تجهیزات مصرف‌کننده در استان صورت گرفته است. همچنین در بخش توزیع سوخت و کالا‌های عمومی، ۲۷۱۶ مورد آزمون نازل‌های سوخت و ۱۵۱۴ مورد آزمون دوره‌ای ترازو‌های سبک انجام شده تا حقوق مصرف‌کنندگان به دقت رعایت شود.

فخری در پایان با اشاره به آمار کلی بازرسی‌ها خاطرنشان کرد: در نیمه اول سال، علاوه بر ۲۴۴۷ بازرسی فنی از واحد‌های تولیدی، بیش از ۶ هزار مورد بازدید از مراکز عرضه کالا در سطح استان انجام شده است که این نظارت‌ها تا پایان سال با شدت بیشتری ادامه دارد.