رئیس دانشگاه پیام‌نور خوزستان از بازگشت مراکز و واحد‌های حذف‌شده به چرخه آموزش خبر داد.

بازگشت همه مراکز و واحد‌های حذف‌شده پیام‌نور خوزستان به چرخه پذیرش

بازگشت همه مراکز و واحد‌های حذف‌شده پیام‌نور خوزستان به چرخه پذیرش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مجتبی مروج، رئیس دانشگاه پیام‌نور استان خوزستان گفت: هیچ‌یک از مراکز و واحد‌های دانشگاه پیام‌نور استان خوزستان حذف نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: همه مراکز و واحد‌های حذف‌شده از دفترچه کنکور و همچنین پذیرش بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی، با پیگیری‌های انجام‌شده به چرخه پذیرش بازگشتند.

رئیس دانشگاه پیام‌نور خوزستان در پایان با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی این دانشگاه، خاطرنشان کرد: دانشگاه پیام‌نور با تمام ظرفیت خود در خدمت دانشجویان و متقاضیان تحصیل در استان خوزستان خواهد بود.