ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری با عنوان «روستا‌آباد ۱۴۰۵» پس از چند روز فعالیت، به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میثم وحیدی، مدیرکل امور عشایر استان، در حاشیه بازدید از این نمایشگاه، آن را فرصتی ارزشمند برای معرفی زندگی، فرهنگ، آداب‌ورسوم و توانمندی‌های جامعه بزرگ و توانمند عشایر خراسان شمالی به عموم مردم دانست.

وی با اشاره به اهمیت حضور عشایر در چنین رویداد‌هایی گفت: این نمایشگاه زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی عشایر، نمایش تولیدات بومی و صنایع‌دستی و آشنایی بیشتر مردم با سبک زندگی این جامعه مولد فراهم می‌کند.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد و میزبان نمایندگان استان‌ها، تولیدکنندگان، کارآفرینان، تعاونی‌ها و فعالان حوزه روستایی و عشایری بود. برپایی سیاه‌چادر‌های عشایری و معرفی محصولات و ظرفیت‌های بومی مناطق مختلف کشور، از بخش‌های این رویداد بود.

حضور سه سیاه‌چادر عشایری از خراسان شمالی نیز فرصتی برای معرفی جلوه‌هایی از زندگی، فرهنگ و هویت عشایر استان در سطح ملی فراهم کرد.