رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف بیش از ۳۹۰ تن مواد پتروشیمی قاچاق به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد تومان در انباری واقع در شهرک شمس‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف بیش از ۳۹۰ تن مواد پتروشیمی قاچاق به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد تومان در انباری واقع در شهرک شمس‌آباد خبر داد و گفت: این محموله فاقد اسناد و مدارک قانونی بود و در جریان عملیات پلیسی کشف و ضبط شد.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، از نگهداری و توزیع مواد پتروشیمی قاچاق در انباری واقع در محدوده شهرک شمس‌آباد مطلع شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: پس از بررسی‌های اطلاعاتی و شناسایی محل، تیم عملیاتی پلیس در عملیاتی غافلگیرانه وارد عمل شد و انبار موردنظر را بازرسی کرد.

وی با اشاره به اینکه در جریان بازرسی، بیش از ۳۹۰ تن مواد پتروشیمی کشف شد که بررسی‌ها نشان داد این کالا‌ها فاقد اسناد و مدارک قانونی لازم بوده و قاچاق محسوب می‌شوند.تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف‌شده را بیش از ۶۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار افشاری با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان در مقابله با قاچاق و احتکار کالا از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.