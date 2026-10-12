مدیر گروه سلامت کار و محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان از شناسایی و معدوم سازی بیش از ۵۱ هزار کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز در ۶ ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شراره یکتافرد مدیر گروه سلامت کار و محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی گفت: در راستای صیانت از سلامت شهروندان و پیشگیری از بروز بیماری‌های ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم، کارشناسان بهداشت محیط این دانشگاه در نیمه نخست سال جاری اقدامات گسترده‌ای را در حوزه بازرسی و پایش انجام داده‌اند.

او ادامه داد: در این بازه زمانی، ۳۱ هزار و ۲۵ بازرسی تخصصی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام شد که از این تعداد، ۲۹ هزار و ۲۶۶ مورد با استفاده از تجهیزات پرتابل و ابزار‌های سنجش میدانی ارزیابی شدند تا وضعیت بهداشتی محیط‌ها با دقت بیشتری بررسی شود.

مدیر گروه سلامت کار و محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به برخورد قانونی با موارد تخلف بهداشتی افزود: در جریان این بازرسی‌ها ۷۶۶ اخطار بهداشتی صادر شد، ۱۰۶ مورد تخلف به مراجع قضایی ارجاع یافت و ۲۹ واحد متخلف نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط و استاندارد‌های بهداشتی تعطیل شدند.