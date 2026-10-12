به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تقی مهری، سرپرست مجموعه کشت و صنعت شهمیرزاد، گفت: بزرگ‌ترین باغ گردوی جهان در شهمیرزاد ، ۷۰۰ هکتار وسعت دارد که ۴۰۰ هکتار آن زیر کشت گردوست و ارقام مختلفی از جمله فرنور، چندلر، فرانکت و حدود ۲۰ رقم بومی و محلی در آن کشت می‌شود.

ابوذر حسین‌پور، کارشناس جهاد کشاورزی استان سمنان، نیز با اشاره به وجود سه هزار و ۵۳۳ هکتار باغ گردو در استان گفت: دو هزار و ۹۰۰ هکتار از این باغ‌ها بارور است و پیش‌بینی می‌شود امسال پنج هزار و ۵۰۰ تن گردو برداشت شود.

وی با بیان اینکه مرغوب‌ترین گردوی استان در مناطق شمالی شهرستان مهدیشهر، به‌ویژه شهمیرزاد، تولید می‌شود، افزود: بیش از ۱۰ درصد تولید گردوی استان به کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.