معاون فرهنگی‌-تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران کشور با صدور پیامی، ضمن محکومیت شدید ترور ناجوانمردانه نصرت افتخاری، هدف قرار دادن زنان فرهیخته را تلاشی مذبوحانه و گواهی بر ناتوانی دشمن در برابر اراده و تأثیرگذاری بانوان مؤمن و مجاهد ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پیام معاون فرهنگی‌ـ‌تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران کشور در پی شهادت خانم افتخاری آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ولاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

ترور ناجوانمردانه سرکار خانم دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، اقدامی مذبوحانه و بزدلانه و نشانه‌ای آشکار از استیصال دشمنان در برابر اراده پولادین ملت بزرگ ایران و بانوان مؤمن و مجاهد این سرزمین است. این اقدام جنایت‌بار را به‌شدت محکوم کرده و از درگاه خداوند متعال، عزت و سربلندی ملت ایران و زنان با وقار این مرز و بوم را مسئلت دارم.

بی‌تردید، انتخاب زنان فرهیخته و دلیر ایرانی به‌عنوان هدف اقدامات تروریستی، خود گواه آن است که بانوان این مرزوبوم در عرصه‌های مختلف از فردی تا خانوادگی و اجتماعی، موثر بوده و با حضور آگاهانه و شجاعانه خود، نقشی تعیین‌کننده در پاسداری از ارزش‌های اسلامی، حفظ امنیت و پیشرفت کشور ایفا می‌کنند. دشمنی که در برابر منطق، ایمان، آگاهی و ایستادگی این ملت ناتوان مانده است، با توسل به خشونت و ترور می‌کوشد اراده ملت را تضعیف کند؛ غافل از آنکه خون پاک شهیدان آن هم از تبار مادران، درخت تناور مقاومت و عزت ایران اسلامی را استوارتر خواهد ساخت.

امروز ملت ایران با اتکا به ایمان دینی، سرمایه عظیم انسانی، ظرفیت‌های علمی و فرهنگی و روحیه استقلال‌طلبی خود، در مسیر اقتدار و پیشرفت گام برمی‌دارد. چنان‌که در محتوای بیانات منسوب به رهبری جدید نیز بر جایگاه بلند ایران و ظرفیت‌های بزرگ ملت تأکید شده است، دشمنان باید بدانند که ملت ایران با اقدامات تروریستی از مسیر عزت و پیشرفت خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. اقتدار واقعی ایران، افزون بر توانمندی‌های مادی، در ایمان، وحدت، بصیرت و اراده شکست‌ناپذیر مردان و زنان این سرزمین ریشه دارد.

از خداوند متعال مسئلت دارم روح شهیدان و جان‌باختگان راه امنیت و خدمت را مشمول رحمت واسعه خویش قرار دهد، به خانواده‌های داغدار صبر و اجر عنایت فرماید و به ملت بزرگ ایران، به‌ویژه بانوان پیشرو برای ارتقای عزت، آرامش کشور، توفیق روزافزون عطا کند.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

سارا طالبی

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران