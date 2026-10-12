­مرحله جدید ثبت سفارش خودرو‌های وارداتی از فردا ۲۱ مهر و مسدودی حساب وکالتی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از امروز ۲۰ مهر آغاز می‌شود.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما؛ متقاضیان از امروز تا پایان روز ۲۳ مهرماه مهلت دارند برای وکالتی کردن حساب بانکی و مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان، اقدام کنند؛ زمان آزادسازی وجه مسدودی ۲۵ مهر اعلام شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، ثبت سفارش خودرو‌ها نیز از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۱ مهر آغاز و تا ۲۴ مهر ادامه خواهد داشت و متقاضیان باید پیش از آن برای تأمین وجه و وکالتی کردن حساب بانکی خود اقدام کنند.

مرحله جدید عرضه خودرو‌های وارداتی با حضور ۵ نشانِ ( برند) مطرح خودروسازی شامل تویوتا، ولوو، لینک‌اندکو، گک و هاوال در سامانه اتونوین برگزار خواهد شد.

جزئیات مدل‌های قابل عرضه، مشخصات فنی و شرایط فروش هر خودرو از طریق بخش ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی سامانه اتونوین اعلام خواهد شد. همچنین احتمال اضافه شدن محصولات جدید به فهرست عرضه وجود دارد.

قرار است نتایج این مرحله در ۲۵ مهر اعلام و وجوه مسدودشده نیز طبق برنامه آزاد شود.