سلامت و امنیت غذایی دغدغه‌ای است که از تولید تا مصرف باید مورد توجه قرار گیرد وعلم دامپزشکی پشتیبان سلامت جامعه و امنیت غذایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،دامپزشکی یکی از ارکان اساسی در حفظ سلامت جامعه است، زیرا بسیاری از بیماری‌های واگیردار بین حیوانات و انسان‌ها مشترک هستند.

بیماری‌هایی مانند هاری، تب مالت و آنفلوانزای پرندگان تهدیدی جدی برای سلامت عمومی هستند و دامپزشکان با اجرای برنامه‌های واکسیناسیون، کنترل بهداشت دام و نظارت بر محیط‌های پرورش و نگهداری حیوانات، از انتشار این بیماری‌ها جلوگیری می‌کنند.

همچنین، نقش دامپزشکان در پایش و کنترل حمل‌ونقل حیوانات و اجرای استاندارد‌های بهداشتی اهمیت ویژه‌ای دارد و همکاری آنها با سازمان‌های بهداشتی و آموزشی باعث افزایش آگاهی عمومی و کاهش خطرات ناشی از بیماری‌های مشترک می‌شود.

دانشجویان دامپزشکی دلشان هم برای نجات جان انسان‌ها و موجودات می‌تپد وعلم دامپزشکی پشتیبان سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور است

دامپزشکان همه مهارت‌های شخصی را به صورت عملی در کلاس درس اساتید تجربه می‌کنند

از مجموع دانشگاه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان حدود ۵۰۰ نفر دانشجوی دامپزشکی هستند.