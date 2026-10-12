نخستین مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی با عنوان «ماموریت ماکان»، بعد از هفته‌ها رقابتِ قلم‌ها، به ایستگاه پایانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ درنخستین مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی با عنوان «ماموریت ماکان»، کودکان کرمانی با ۱۵هزار شرکت کننده رکورد دار حضور در این جشنواره هستندکه نشان از الگو پذیری از قهرمانان ایثار و شهادت است.

ماکان نامی که حالا برای خیلی از کودکان کرمانی، معنای متفاوتی پیدا کرده؛این بار، نه قهرمانِ خیالی، بلکه به عنوان نمادی از تعهدِ نسلِ جدید به حفظ میراثِ طبیعتِ کرمان است.