از خانوک دیار مقاومت تا میدان‌های کرمان حضور شبانه مردم، روایت ایستادگی و همبستگی مردمی است که پای آرمان‌های نظام ایستاده‌اند و میدان را خالی نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، مردم دیار مقاومت با حضور در خیابانها ومدیدان هاضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش، اقتدار و حمایت قاطع خود را از جبهه مقاومت و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی فریاد زدند.

تجدید میثاق با آرمان‌های قائد شهید ملت‌های آزادی‌خواه جهان و تأکید بر ادامه مسیر مبارزه با استکبار جهانی، اعلام وفاداری کامل و بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای تحقق گام دوم انقلاب و اقتدار نظام، ابراز حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر آمادگی همه‌جانبه مردم برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و اعلام انزجار از تروریسم دولتی آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی در منطقه خاورمیانه و هشدار به تداوم سیاست‌های شیطانی آنها از جمله اهداف این اجتماع عظیم است.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، با سردادن شعار‌های کوبنده، تأکید کردند : استمرار این حضورِ شبانه، پیامی روشن برای دشمنان نظام دارد که ملت ایران نه تنها از تهدید ها هراسی ندارد، بلکه با هر شب ایستادگی، پیوند خود را با جبهه مقاومت مستحکم‌تر می‌کند.