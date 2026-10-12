استاندار مرکزی در پیامی به مناسبت نخستین سال گرامیداشت روز ملی مدیریت بحران، با تأکید بر شعار محوری «مردم آماده، ایران تاب‌آور»، ارتقای آمادگی عمومی، تقویت زیرساخت‌های ایمنی و مشارکت آگاهانه مردم را از الزامات حیاتی کاهش مخاطرات و افزایش تاب‌آوری جامعه دانست و خواستار اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی استان در شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و به‌روزرسانی برنامه‌های عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی در پیامی به مناسبت نخستین سال گرامیداشت روز ملی مدیریت بحران اعلام کرد: نامگذاری ۲۰ مهرماه به عنوان «روز ملی مدیریت بحران» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدامی ارزشمند در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری، ارتقای آمادگی عمومی، کاهش مخاطرات و تقویت تاب‌آوری جامعه در برابر حوادث و سوانح است.

وی افزود: گرامیداشت این مناسبت برای نخستین‌بار در سال جاری، فرصتی مغتنم برای تبیین اهمیت مدیریت پیشگیرانه، بازنگری در برنامه‌های کاهش خطرپذیری و تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان به شمار می‌رود.

استاندار مرکزی با اشاره به شعار محوری امسال با عنوان «مردم آماده، ایران تاب‌آور» تأکید کرد: دستیابی به جامعه‌ای ایمن و مقاوم در برابر بحران‌ها، مستلزم آگاهی‌بخشی عمومی، آموزش مستمر، مشارکت مسئولانه مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی در کنار توانمندی دستگاه‌های اجرایی است.

دکتر زندیه‌وکیلی تصریح کرد: مدیریت مؤثر بحران تنها به اقدامات هنگام وقوع حوادث محدود نمی‌شود، بلکه پیشگیری، آمادگی، پاسخ به‌موقع و بازسازی اصولی، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که تحقق آنها نیازمند برنامه‌ریزی علمی، آینده‌نگری و مسئولیت‌پذیری جمعی است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی و اقتصادی کشور با مخاطرات متعددی مواجه است، گفت: شناسایی ۴۴ مخاطره و تعیین ۹ مخاطره اولویت‌دار شامل خشکسالی، افت سطح آب‌های زیرزمینی، بیماری‌های فراگیر، حوادث جاده‌ای، موج سرما، آفات نباتی، زلزله، آلودگی هوا و سیل، ضرورت توجه ویژه به مدیریت جامع مخاطرات و ارتقای آمادگی در تمامی سطوح را دوچندان می‌کند.

استاندار مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و فناورانه، نسبت به شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، به‌روزرسانی برنامه‌های عملیاتی، تقویت زیرساخت‌های حیاتی، توسعه آموزش‌های همگانی و ارتقای هماهنگی‌های بین‌بخشی اهتمام جدی داشته باشند.

دکتر زندیه‌وکیلی در پایان ضمن گرامیداشت روز ملی مدیریت بحران، از تلاش‌های خالصانه مدیران، کارشناسان، نیرو‌های امدادی و عملیاتی، داوطلبان و تمامی فعالان عرصه مدیریت بحران استان مرکزی قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با اتکال به خداوند متعال، همدلی و مشارکت آگاهانه مردم و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق شعار «مردم آماده، ایران تاب‌آور» و ساختن استانی ایمن، پایدار و تاب‌آور برداشته شود.