استاندار مرکزی: مردم آماده، ایران تابآور؛ شرط اساسی کاهش مخاطرات و افزایش تابآوری جامعه
استاندار مرکزی در پیامی به مناسبت نخستین سال گرامیداشت روز ملی مدیریت بحران، با تأکید بر شعار محوری «مردم آماده، ایران تابآور»، ارتقای آمادگی عمومی، تقویت زیرساختهای ایمنی و مشارکت آگاهانه مردم را از الزامات حیاتی کاهش مخاطرات و افزایش تابآوری جامعه دانست و خواستار اهتمام جدی دستگاههای اجرایی استان در شناسایی نقاط آسیبپذیر و بهروزرسانی برنامههای عملیاتی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مهدی زندیهوکیلی، استاندار مرکزی در پیامی به مناسبت نخستین سال گرامیداشت روز ملی مدیریت بحران اعلام کرد: نامگذاری ۲۰ مهرماه به عنوان «روز ملی مدیریت بحران» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدامی ارزشمند در راستای نهادینهسازی فرهنگ پیشگیری، ارتقای آمادگی عمومی، کاهش مخاطرات و تقویت تابآوری جامعه در برابر حوادث و سوانح است.
وی افزود: گرامیداشت این مناسبت برای نخستینبار در سال جاری، فرصتی مغتنم برای تبیین اهمیت مدیریت پیشگیرانه، بازنگری در برنامههای کاهش خطرپذیری و تقویت هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان به شمار میرود.
استاندار مرکزی با اشاره به شعار محوری امسال با عنوان «مردم آماده، ایران تابآور» تأکید کرد: دستیابی به جامعهای ایمن و مقاوم در برابر بحرانها، مستلزم آگاهیبخشی عمومی، آموزش مستمر، مشارکت مسئولانه مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی در کنار توانمندی دستگاههای اجرایی است.
دکتر زندیهوکیلی تصریح کرد: مدیریت مؤثر بحران تنها به اقدامات هنگام وقوع حوادث محدود نمیشود، بلکه پیشگیری، آمادگی، پاسخ بهموقع و بازسازی اصولی، حلقههای بههمپیوستهای هستند که تحقق آنها نیازمند برنامهریزی علمی، آیندهنگری و مسئولیتپذیری جمعی است.
وی با بیان اینکه استان مرکزی به عنوان یکی از قطبهای مهم صنعتی و اقتصادی کشور با مخاطرات متعددی مواجه است، گفت: شناسایی ۴۴ مخاطره و تعیین ۹ مخاطره اولویتدار شامل خشکسالی، افت سطح آبهای زیرزمینی، بیماریهای فراگیر، حوادث جادهای، موج سرما، آفات نباتی، زلزله، آلودگی هوا و سیل، ضرورت توجه ویژه به مدیریت جامع مخاطرات و ارتقای آمادگی در تمامی سطوح را دوچندان میکند.
استاندار مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار میرود تمامی دستگاههای اجرایی استان با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، تخصصی و فناورانه، نسبت به شناسایی نقاط آسیبپذیر، بهروزرسانی برنامههای عملیاتی، تقویت زیرساختهای حیاتی، توسعه آموزشهای همگانی و ارتقای هماهنگیهای بینبخشی اهتمام جدی داشته باشند.
دکتر زندیهوکیلی در پایان ضمن گرامیداشت روز ملی مدیریت بحران، از تلاشهای خالصانه مدیران، کارشناسان، نیروهای امدادی و عملیاتی، داوطلبان و تمامی فعالان عرصه مدیریت بحران استان مرکزی قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با اتکال به خداوند متعال، همدلی و مشارکت آگاهانه مردم و همافزایی دستگاههای مسئول، گامهای مؤثری در مسیر تحقق شعار «مردم آماده، ایران تابآور» و ساختن استانی ایمن، پایدار و تابآور برداشته شود.