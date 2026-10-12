بخش میمه به شهرستان میمه و وزوان ارتقا یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در نشست با مدیران شهرستان میمه و وزوان گفت: با تشکیل شهرستان میمه و وزوان، فصل جدیدی در ساختار اداری و مدیریتی این منطقه آغاز شده است.

مهدی جمالی نژاد افزود: با استقرار فرمانداری و آغاز فعالیت مدیریت اجرایی شهرستان، زمینه را برای پیگیری مسائل منطقه، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای توسعه فراهم می‌کند.

وی همچنین از اختصاص اعتبارات ویژه به شهرستان میمه و وزوان خبر داد و بر اهمیت ساماندهی امور اجرایی و فراهم‌کردن زمینه‌های توسعه این منطقه تأکید کرد.

در این نشست استاندار اصفهان در حکمی، سید سراج الدین تقوی، بخشدار سابق بخش میمه به‌عنوان سرپرست جدید فرمانداری شهرستان میمه و وزوان منصوب کرد.