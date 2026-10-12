به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در نخستین جلسه هماهنگی در شیراز، تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در مساجد محلات این شهر اندیشیده شد.

محمدرضا هاجری افزود: در نشست اخیر که با حضور نمایندگان سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه، مرکز رسیدگی به امور مساجد و هیئت‌های مذهبی برگزار شد، موضوعاتی نظیر فضاسازی شهری، ارائه خدمات شهری و تمهیدات ایمنی و «خاموش کردن آتش» از سوی سازمان آتش‌نشانی مورد تأکید قرار گرفت تا زمینه برگزاری مطلوب این مراسم برای همه شرکت‌کنندگان فراهم شود.

هاجری بیان داشت: کارگروه هماهنگی این مراسم تا پایان زمان برگزاری به‌صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد تا برنامه‌ریزی، پشتیبانی و اجرای اعتکاف به‌طور مستمر از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به استقبال گسترده شهروندان در سال گذشته که با حضور بیش از ۲۸ هزار نفر در ۱۰۶ مسجد همراه بود، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای پشتیبانی از این آیین تأکید کرد.

بر اساس اعلام سازمان تبلیغات اسلامی فارس، سال ۱۴۰۴ در این استان بیش از هزار و بیست مسجد میزبان بیش از ۱۹۴ هزار نفر در مراسم معنوی اعتکاف بود.